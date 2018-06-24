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Suruç'ta sandıklarında usulsüzlük iddialarına yalanlama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyaya yansıyan bazı seçim sandıklarında usulsüzlük yapıldığı iddialarının algı oluşturmaya yönelik olduğu belirtildi.

24 Haziran 2018 Pazar 16:03
Suruç'ta sandıklarında usulsüzlük iddialarına yalanlama

Şanlıurfa Valiliği "Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Suruç ilçesinde okul bahçesine girmeye çalışan iki kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde, oy pusulaları bulundu. Alınan bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, Bilgi İlk ve Ortaokulunun bahçesine girmek istedi. Çevrede önlem alan polis, araçla içeri girilmemesi konusunda uyardı. Polisin "dur" ihtarına uymayıp devam etmek isteyen şüpheliler, havaya ateş açılması sonucu durduruldu. 

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Suruç'ta da saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar, okullara giderek oy kullanmaya başladı. Seçime katılımın yüksek olduğu gözlenen ilçede güvenlik güçlerinin önlemlerini aldığı görüldü.

Gün içerisinde sosyal medyada bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili paylaşımlarda bulunulması üzerine Şanlıurfa Valiliği, İl Seçim Kurulu ve güvenlik güçleri, iddiaları araştırmaya başladı. 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de ilçeye giderek, Kaymakam Tarık Açıkgöz'le ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde inceleme yaptı.

Yetkililer, "bahse konu iddiaların araştırıldığını ancak olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını, kolluk kuvvetlerinin tüm şikayetleri değerlendirdiğini ve bazı çevrelerin algı oluşturmaya çalışarak seçimi manipüle etme gayreti içerisinde olduğunu" belirtti.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da sabah 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde oy verme işleminin başladığını ve katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Şanlıurfa genelinde hiçbir problem yaşanmadığını ve her okulda sandıkların kurulduğunu, gerekli güvenlik tedbirlerinin de alındığını anlatan Çiftçi, "Tüm siyasi partiler müşahitleriyle beraber seçimleri takip ediyor. Her seçimde olduğu gibi aslı olmayan görüntüler paylaşılabiliyor, vatandaşlarımızdan itibar etmemelerini istiyoruz. Suruç'la ilgili özel bir durum henüz bize ulaşmadı." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da "Suruç konusunda olumsuz bir haber tarafımıza ulaşmış değil, ortamın sakin bir şekilde olduğunu, herkesin demokratik şartlar içerisinde oy kullandığını bize ilettiler. Okulları gezdiğimizde de herhangi bir sorunla karşılaşmadık." dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık da seçim dönemlerinde bu tarz konuların gündeme getirilebildiğini ifade ederek, "Vatandaşımız sağ duyulu olsun. Herkes oyunu kullanır, seçim akşam biter kazanan kazanır, kaybeden yoluna devam eder." diye konuştu.

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Çağlar Yılmaz ise bu tarz konuların tüm seçimlerde bilinçli olarak gündem yapılmaya çalışıldığına işaret ederek, "İddialar doğru değil." dedi.

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