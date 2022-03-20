Survivor'da zorlu pota! Veda eden isim belli oldu

Survivor 2022 All Star yarışmasında eksilmeler sürüyor. Ekranların sevilen yarışma programında ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Üst üste kaybeden ünlülerin karşısında ise kazanmaya alışmış bir gönüllüler takımı yer aldı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu daha sonra bir isim adaya veda etti.

TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Zorlu parkurun ardından kaybeden takım bir isim daha çıkardı. Üç dokunulmazlığın akabinde eleme adayları arasından bir isim daha Survivor hayallerine veda etti. İşte, 20 Mart Survivor'a veda eden isim...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık heyecanı üçüncü oyunla devam etti. İlk iki oyunun kazananı gönüllüler takımı olmuştu. Ünlülerin üçüncü oyunu kazamaktan başka çaresi kalmadı. Son dokunulmazlık mücadelesinin ödülü ise kuşbaşı etli nohut yemeği, bulgur pilavı ve tuşu oldu.

Oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışı ise iki takım arasında gelgitlerle geçti. Son olarak ünlüler de gönülller de 7-7 berabere kalmıştı ki son anda Ogeday'ın sayısı ile erkekler yarışını da gönüllüler aldı. Oyun en iyiler turuna kaldı. Son sayı ile dokunulmazlığı ünlüler aldı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

İki oyun sonunda eleme adayları Mert ve Barış seçildi. Mavi takımdan dokunulmaz olan Seda ve Hikmet oldu. Ünlülerde de Nagihan ve Batuhan birinci. Nagihan ise dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi. Evrim de günüllülerden üçüncü aday seçildi.

Adaya son olarak en az oyu alarak veda eden isim Mert oldu.

Mert, Nisa'ya 'neden gülüyorsun, bence hoşuna gitti.' diyerek tepki gösterdi. Sude ise büyük şok yaşadı. Mert ise yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var Sude'nin arkamda kalması." dedi.

Öte yandan Sude'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mert arkadaşlarına veda ettikten sonra konseyden ayrıldı.