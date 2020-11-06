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'Süt banyosu'na iki tutuklama

Konya'da bir süt toplama merkezindeki kazanda "süt banyosu" yaptığı görüntüleri sonrası gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

06 Kasım 2020 Cuma 14:24
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'Süt banyosu'na iki tutuklama

Konya'da Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan bir işçinin, kazanda banyo yaparken çekildiği görüntüler tepki çekti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. gözaltına alındı.

İlk ifadelerinde “O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı” dediği öğrenilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"HEDEF İTİBARSIZLAŞTIRMA"

13 bin 934 lira idari cezası uygulanan "Benefit Süt Toplama Merkezi" de işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığı iddiasında. Yapılan açıklamada, “Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup, kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir" denildi. Ayrıca süt banyosu yaptığı iddia edilen çalışanın iş akdinin de iptal edildiği ve hakkında yasal işlem ve inceleme başlatıldığı kaydedildi.

"BİZ DE ŞOK OLDUK"


Firma sahibi Ali Osman T. ise olayla ilgili açıklamasında söz konusu çalışanın içerisinde banyo yaptığı tankın süt için kullanılmadığını yineledi, "Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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