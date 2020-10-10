Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış

Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28’i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin şehir şehir gezip parti masraflarını karşılayamayınca eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden su tesisatçısı M.S.Ş’nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığı, kadınlarla birlikte olduktan sonra para vermeden kaçtığı öne sürüldü.

10 Ekim 2020 Cumartesi 12:40
1685 Okunma
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanışan bazı kişilerin swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti. 6 Ekim günü Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de toplam 80 adrese 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Şüphelilerden 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4’ü kadın 41 kişi ise adliyeye sevk edildi.

SU TESİSATÇISI ‘DİŞ HEKİMİYİM’ DİYEREK ÇİFTLERİ DOLANDIRDI

M.S.Ş. isimli su tesisatçısı olarak çalışan bir kişinin, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp yanında getirdiği kadınla swinger partilerine katıldığı belirlendi. Partilerde farklı çiftlerle birlikte olan M.S.Ş.’nin kadınlara para vermediği ve kocalarına ise, "Sizin eşinizin çantasına bin lira para koydum, söylemedi mi? Ne kadar ayıp” dediği, ayrıca cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek, kadınları kandırdığı belirtildi. M.S.Ş.'nin ifadesinde, "Onlara iyi yaptım” dediği öğrenildi.

DİSKO TOPU İLE PARTİ

Swinger şüphelilerin her hafta cumartesi günü evlerde toplanıp parti yaptığı ve parti sırasında mutlaka ışıkları kapatıp disko topu kullandıkları öğrenildi. Aynı apartmanda altlı üstlü iki komşunun evinde aynı saatlerde yapılan partide, alt kattaki komşunun disko topu bozulunca üst kat komşusundan aldığı ifade edildi.

PARTİ MASRAFLARINA PARALARI YETMEYİNCE EŞLERİNE FUHUŞ YAPTIRDILAR

Bunun yanı sıra iki kardeşin de swinger partilerine katılarak eşlerine 2 bin lira karşılığında fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerden M.B.’den referans almayan hiç kimsenin partiye katılamadığı iddia edildi.

Şüphelilerin, ifadelerinde para aldıklarını kabul etmedikleri, fantezi amaçlı birlikte olduklarını söyledikleri öne sürüldü. Yapılan teknik ve fiziki takipte ise şüphelilerin bu işe fantezi amaçlı başladıkları, ancak haftada bir şehir şehir buluşup parti yapmaya paraları yetmeyince eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, parti masraflarını karşılattıkları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerle birlikte polisin hazırladığı 16 klasörün adliyeye götürülmesi dikkat çekti.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı
Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı
Görme engelli, araç arızalarını dinleyerek tespit ediyor
Görme engelli, araç arızalarını dinleyerek tespit ediyor
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim