Taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen kişi, kadının kocası ve yakınları tarafından tekme, yumruk ve demir sopalarla dövüldü.