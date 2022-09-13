Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107

Taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen kişi, kadının kocası ve yakınları tarafından tekme, yumruk ve demir sopalarla dövüldü.

13 Eylül 2022 Salı 11:58
488 Okunma
Taciz şüphelisine meydan dayağı


İstanbul'da eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı. 

Kadının eşi, taciz şüphelisine, karısının telefonundan mesaj atıp kafede buluşma teklif etti.

Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak dövmeye başladı.

Esenyurt ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana gelen olayda yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi dövdü.

Feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden uzaklaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğurdun içindekini duyunca tanınmaz hale geldiler
Yoğurdun içindekini duyunca tanınmaz hale geldiler
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
Şarkıcı Atilla Taş'tan gündeme oturan paylaşım!
Şarkıcı Atilla Taş'tan gündeme oturan paylaşım!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim