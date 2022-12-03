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Tacizci dolandırıcı çıktı

Üniversite öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunan minibüs şoförünün, daha önce de yaşlı 5 vatandaşı dolandırıp sosyal medyada "Paraları keyifle yiyoruz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 09:15
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Tacizci dolandırıcı çıktı



Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi M.K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu.

Serdar Serkan Y.'nin daha önce işlediği suçlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Serdar Serkan Y.n'in 2 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve pandemi döneminde corona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Bununla da yetinmeyen ve yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını 230 bin TL dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diye anlatan tacizcinin ikinci kez yakalandığı, 30 bin lirasıyla borçlarını ödediği paranın 240 bin TL'sinin de kardeşinin evinde bulunduğu öğrenildi.

30 SUÇ KAYDI VAR

Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı Serkan Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli olarak cinsel saldırı suçuna teşebbüs" ile "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

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