Tacizci imam tutuklandı

DHA'nın haberine göre, Kumluca ilçesi'nde, bir camide imamlık yapan E.U. camiye Kuran kursuna gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, okulların yaz tatiline girmesinden sonra bir camide küçük yaştaki çocuklara yönelik Kuran kursu açıldı.

Çocukların Kuran öğrenmesiyle ilgili olarak da cami imamı E.U. görevlendirildi. Kuran kursu devam ederken, bundan yaklaşık bir ay önce 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu ailelerine cami hocasının kendilerini taciz ettiğini söyledi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine çocukların aileleri Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan İmam E.U. sevk edildiği Adliye'de sorgulanmasının ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme sanık imam E.U'yu Denetimli Serbestlik hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcının mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine imam E.U tutuklanarak, Elmalı ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"BİZİMLE İLİŞİĞİ KALMADI"

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.’yu İlçe Müftülüğü’ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.’yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır” dedi.