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Tacizciye meydan dayağı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, durakta beklediği sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülerini kaydeden kişiyi dövdü. Çevredekilerin de tepki gösterdiği tacizci, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
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Tacizciye meydan dayağı!

İstanbul'da durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.

Bir kişi, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen bir kadının görüntüsünü gizlice cep telefonuyla çekti.

Bu sırada durakta bekleyen başka bir kişinin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin cep telefonu incelendi.

Görüntüsünün cep telefonunda kayıtlı olduğunu gören kadın, şüpheliye saldırırken polis çağrıldı.

Çevredekilerin de tepki gösterdiği şüpheli, kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

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