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Tacizciye tekme tokat dayak

Zonguldak'ta üniversite öğrencisine kampüs çıkışı cinsel tacizde bulunmaya çalışan H.G., çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Hastaneye kaldırılan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

03 Aralık 2021 Cuma 11:33
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Tacizciye tekme tokat dayak
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Zonguldak'ta 1 Aralık akşamı Bülent Ecevit Üniversitesi önünde H.G. (30), eve gitmek için kampüsten çıkan kızı kendisine çekerek, karanlık alana sürüklemeye çalıştı.

Öğrencinin çığlık atması üzerine koşarak gelen çevredekiler, H.G.'yi dövmeye başladı.

Tekme tokat dövülen H.G.'yi olay yerine gelen polis ekipleri aldı. Vücudunda ve başında darp izleri bulunan H.G., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

H.G., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yüzde 25 engelli raporunun bulunduğu öğrenilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zanlı, ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilmiş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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