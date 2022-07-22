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Tahıl koridoru için imzalar atıldı!

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşma İstanbul'da imzalandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşma sayesinde fiyatların dizginleneceğini söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres ise anlaşma için "Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu" dedi.

22 Temmuz 2022 Cuma 19:50
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Tahıl koridoru için imzalar atıldı!
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Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizinde düğüm çözüldü.

Tahılın ukraynadan sevkiyatını sağlayacak anlaşma Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesindeki anlaşmayı  adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres imzaladı.

Tören öncesi konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Üzerinde mutabakata varılan metinle dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız.

Bu adımla sıcak hava dalgası ve kuraklığının yaratabileceği sorunlarda ortaya çıkabilecek fiyat artışını dizginleyecektir.

Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız.

Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi.

Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum."

Öncesinde söz alan Guterres ise, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün Karadeniz'de rahatlama işareti ve dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var" dedi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkçe teşekkür eden Guterres, "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

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