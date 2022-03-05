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Takım elbise ile simit satıyor. Aylık kazancı ise...

Bursa'da memur emeklisi olan Ahmet Berksun soğuk havaya rağmen takım elbise ve kravatıyla simit atarak Bursa'nın tarihi çarşısında aylık 25 bin lira kazanç sağlıyor. Takım elbiseli simitçiyi görenler şaşırıyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 14:02
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Takım elbise ile simit satıyor. Aylık kazancı ise...
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Uzun yıllar memur olarak çalışan Ahmet Berksun, (64) emekli olduktan sonra canı sıkılınca çalışmaya karar verdi. Seyyar olarak simit satmaya başlayan vatandaş memur olarak çalışırken giydiği takım elbiselerini seyyar simit satarken de giymeyi ihmal etmedi.

Sokaklarda takım elbiseli ve kravatlı simit satan seyyar satıcı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Şıklığından ve temizlikten taviz vermeyen kravatlı simitçi Bursa'nın tarihi çarşısında her gün elinde simit dolu sepetle gezerek 500 adet simit satmayı başarıyor.

AYLIK 25 BİN LİRA KAZANIYOR

Kravatlı simitçinin özel müşterileri ve telefonla kendisinden simit sipariş ediyorlar. Her gün çarşıyı gezerek seyyar simit satan Berksun, ayda bu işten 25 bin lira kazanç elde ediyor. Kravatlı simitçi sıcak ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün takım elbiseyle satış yapıyor. İş adamı gibi giyinen simitçi gören herkesin takdirini kazanıyor.

Bir buçuk yıldır takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Bende simit satmaya karar verdim.

Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım. Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum.

"BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Vatandaş takım elbise ve kravatla seyyar simit satarken beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu şekilde simit satmam müşterilerimin hoşuna gidiyor. Günde 500 adet simit satmayı başarıyorum. Bu işten iyi gelir elde ediyorum. Simitlerin tanesini 3 lira 50 kuruştan satıyorum.

Özel müşterilerim var, beni telefonla arayıp simit siparişi veriyorlar. Benim bu şekilde satış yaptığımı görenler 'ilk kez kravatlı simitçi görüyoruz' diyorlar. Bu işi severek yapıyorum.

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