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Taksi ücretine kızıp, şoförü dövdü!

Ataşehir’de, takside “indi bindi“ ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyun kısmından isabet alan taksici ağır yaralandı. Taksi şoförü yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalırken olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmadığı öğrenildi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:17
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Taksi ücretine kızıp, şoförü dövdü!
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İstanbul'da taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir’de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM’ye bıraktı.

Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi.  şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.’dan 28 TL ücret talep etti.

Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu.

Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

YÜZDE 40 GÖRME KAYBI VAR

Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman şunları söyledi:

"Fikirtepe’den yolcumu alarak Ataşehirde bulunan bir AVM’ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu."

"SAĞLIĞIMA KAVUŞMAM 1 YIL SÜRECEK"

Tabancayla kendisine ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştığını söyleyen şoför, "Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, elini kolunu sallayarak geziyor” diye konuştu.

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