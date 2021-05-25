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Taksim Camii bu cuma açılacak

Taksim'de yapımı tamamlanan cami açılış için gün sayıyor.

25 Mayıs 2021 Salı 16:07
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Taksim Camii bu cuma açılacak

Caminin açılışı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin inşa çalışmaları tamamlandı. 4 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan caminin açılışına kısa bir süre kaldı. Cami bu cuma günü ibadete açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Açılış öncesi camide temizlik çalışmaları yapılıyor.

Taksim'in sembolü olacak
Taksim Meydanı'nda inşası tamamlanan cami cuma günü açılarak Taksim'in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camiinin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu öğrenildi. Camide dikkat çeken bir başka detay ise mihrabın uzunluğu oldu. Mihrabın 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye’deki en uzun mihraplardan biri olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:09
Anahtar Kelimeler:
Taksim Camii
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