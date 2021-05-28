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Taksim Camii bugün açılıyor

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:14
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Taksim Camii bugün açılıyor

2017 yılında inşaatı başlayan Taksim Camii'ndeki çalışmalar sona erdi. İstanbul'un yeni simgelerinden olacak cami, ibadete açılıyor.

2 bin 250 kişi aynı anda ibadet edebilecek

2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Cuma namazının ardından, tören gerçekleştirilecek.

Cami, mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyor. Duvarları, Allah lafzı ile Hazreti Muhammed ve dört halifenin isimlerinin yazılı olduğu hat levhalar süslüyor.

Caminin girişinde, zemininde ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motifleri yer alıyor. Kubbesinde, 7 buçuk metre çapında Fatiha Suresi yazılı. 8 buçuk metrelik mihrabının üzerinde ise, Esma-ül Hüsna yazısı bulunuyor.

Caminin 4 kapısı var

Caminin ana girişi de dahil 4 kapısı var. Ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran Suresi 190'ncı ayeti, orta kuşakta Bakara Suresi'nin 285. ve 286'ncı ayetleri, kasnak yazısında ise Ayet-el Kürsi bulunuyor.

16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip

61 metre yüksekliğindeki iki minare, taşlama yöntemiyle yapıldı. 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin kubbe yüksekliği ise 9 metre.

Kompleks bir yapıya sahip olan cami içerisinde konferans ve sergi salonu da var. Camide ayrıca, 165 araç kapasiteli otopark, aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

Son Güncelleme: 28.05.2021 09:17
Anahtar Kelimeler:
Taksim Camii
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Mayıs 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Mayıs 2021
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