Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Taksim Camii ibadete açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapıldı. Cumhurbaşkanı, Taksim Camii'ne geldi. Caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta Belediyesi'nden gelen gül suyu sıkıldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 13:38
81 Okunma
Taksim Camii ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii’ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Taksim Meydan'ını namaz kılmak isteyen vatandaşlar doldurdu.

Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılacak olan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. 

Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.

Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı.

Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank duyurdu: Yerli aşı için gönüllü aranıyor
Bakan Varank duyurdu: Yerli aşı için gönüllü aranıyor
Telefon hayali kurarken elinde Türkçe sözlük buldu
Telefon hayali kurarken elinde Türkçe sözlük buldu
Taksim Camii bugün açılıyor
Taksim Camii bugün açılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim