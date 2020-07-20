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Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ile çeşitli kurum ve derneklerin yöneticileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çınar, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle arzu ettikleri gibi tören düzenleyemediklerini ancak bunun coşkularına da bir engel olmadığını söyledi.

Çok önemli bir tarihin 46'ncı yıl dönümünü yaşadıklarını belirten Çınar, "Bu tarih çok önemli bir dönüm noktasının yanı sıra birçok şeyin sonu ve başlangıcıydı. Kıbrıs Türk halkının 11 yıl süren karanlık sürecinin sonudur. Srebrenitsa ve Hocalı katliamlarında gördüğümüz şeyler yaşandı. Bunların hepsi Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün adada konuşlanmış olmasına rağmen yaşanmıştır. Türkiye'nin 1974'deki haklı müdahalesi bu karanlık günleri sona erdirmiş Kıbrıs Türk halkını aydınlığa ulaştırmıştır. Sadece Kıbrıs Türk halkına değil bütün adaya barış getirmiştir."

Düzenlenen törene 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Kıbrıs Gazileri katıldı. Programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler:
Taksim Cumhuriyet Anıtı
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