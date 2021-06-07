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Taksim'deki çarşaf tartışmasına 5 yıl hapis istemi

Taksim'de çarşaf giyen 3 genç kadına tepki gösteren 78 yaşındaki Emel C. hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:46
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Taksim'deki çarşaf tartışmasına 5 yıl hapis istemi

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?" demişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı.

'Türk müsünüz, Arap mısınız?'

Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti. 

'Yaptığımın yanlış olduğunu anladım'

Sözleri sarf ettiği belirlenen 78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı. 

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı, inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı.

Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi, halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine  neden olan Emel C.'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
Taksimçarşaf Tartışması
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