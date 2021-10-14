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Taliban heyeti Ankara'ya geldi

Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:23
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Taliban heyeti Ankara'ya geldi
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Taliban'dan bir heyet Türkiye'ye geldi. 

Heyette Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de bulunuyor.

Muttaki ve beraberindeki heyet, Ankara'da Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil’e gitmeyi düşünüyoruz" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Taliban
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