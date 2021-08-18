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"Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın tamamına yakınını ele geçiren Taliban hakkında açıklama yaptı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:37
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"Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Erdoğan, Afganistan'ın tamamına yakınını ele geçiren Taliban hakkında konuştu.

"Bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece terör ve göç zaviyesinden bakıyor" diyen Erdoğan, "'Terör ve göç bize gelmezse sorun yok' diyorlar. Oysa terörü de, göçü de var eden on yıllardır izlenen yanlış politikalardır. Bunlarla yüzleşmeden barış ve istikrara katkıda bulunmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1921'de imzalanan ittifak anlaşmasında 'iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir ifadesi' var. Yönetimde kim olursa olsun, iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahdevefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir."

"İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler" diyen Erdoğan, "Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.08.2021 23:56
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