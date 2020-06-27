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Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı

Türkiye Aydın'da 60 yaşındaki vatandaş, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla hayatına son verdi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:21
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Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı'ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta yaptıkları araştırmada bir kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde silahla vurulmuş halde buldu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Tayfun Şikol (60) olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şikol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNİN MEZARI BAŞINDA CANINA KIYDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Tayfun Şikol'un bir sene önce vefat eden eşi Kadriye Şikol'un mezarı başında silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Intihar
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