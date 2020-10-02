Tandır kuyusunda ölü bulunan küçük Eymen'in davasına devam edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazide metruk bir yapıdaki tandır kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ile sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi. Olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun Covid- 19 tedbirleri nedeniyle alınamamış olması üzerine mahkeme heyeti, aynı raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden yitiren Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen yıl eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır kuyusunu açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cenazesi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Davanın 4'üncü duruşması, bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılırken, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan salonda hazır bulundu. E.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Durak ve Elçetin'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Bir önceki duruşmada Durak'ın olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun Covid-19 tedbirleri nedeniyle sevkinin yapılamaması nedeniyle gelmediği öğrenildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, Durak için istenen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

DHA