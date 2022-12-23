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Tanju Bilgiç: Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda iznimiz olmadan arama-çıkarma faaliyeti söz konusu değildir

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda, hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir." dedi.

23 Aralık 2022 Cuma 20:54
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Tanju Bilgiç: Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda iznimiz olmadan arama-çıkarma faaliyeti söz konusu değildir



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya'da bir Türk vatandaşının naaşının yanlışlıkla yakılması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini söyleyen Bilgiç, “Rum Yönetimi söz konusu faaliyetleri, Ada'nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC'nin iznini almadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini” söyledi.

Bilgiç, "Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz’de gerginliği de artırmaktadır. Barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konferansı önerisi ile KKTC’nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört iş birliği önerisi hala masadadır. Hal böyleyken Doğu Akdeniz’de gerginliğin bu şekilde tırmandırılması hiçbir tarafın yararına değildir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, bunu hem bölge ülkelerine hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak istediğini söyleyerek, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Türkiye, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon arama faaliyetlerine desteğini sürdürecektir." diye konuştu.

TÜRK VATANDAŞI ABDULKADİR SARGIN'IN NAAŞININ YAKILMASI

"Abdülkadir Sargın isimli vatandaşımız 14 Aralık günü Hannover'deki eyalet hastanesinde fenalaşıp hayatını kaybetti. Maalesef, vatandaşımızın naaşının bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştırılması sonucunda yakıldığını öğrendik." diyen Bilgiç, Sargın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Büyükelçi Bilgiç, naaşın yanlışlıkla yakıldığının öğrenilmesinin ardından Hannover Başkonsolosluğunun Sargın'ın ailesiyle temasa geçtiğini, eyalet bakanları da dahil olmak üzere gerekli girişimlerin yapıldığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Aileye gerekli hukuki desteğin verildiğini söyleyen Bilgiç şunları kaydetti:

"Cenazenin Türkiye’ye getirilip dinimize uygun bir şekilde defni için de Diyanet İşleri Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık. Alman makamlarından bazı beklentimiz var, bunlardan ilki suçluların cezalandırılması ve aileden özür dilenmesi. Merhumun küllerinin ivedilikle ülkemize teslim edilmesi de beklentilerden bir tanesi."

Bilgiç, benzer olayların yaşanmasını engellemek için Alman makamlarınca gerekli önlemleri alınmasının beklendiğini söyledi.

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