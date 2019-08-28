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Tarihte ilk kez bir Türk uzaya gidiyor...

Çok heyecanlı bir haberimiz var! Tarihte ilk kez bir Türk uzaya gidiyor... Türk tarihinin ilk uzay seyahati Ruslarla birlikte yapılacak. Türk astronot 2023 yılında uzaya gidecek. Proje TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Projeyle akıllara son yıllarda yapılan ve çok ses getiren milli projelerdeki yabancı ortaklıkları geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
Tarihte ilk kez bir Türk uzaya gidiyor...

Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği pek çok yatırımı yabancı ortaklarla birlikte yapıyor.

Yerli otomobilimizin ilk prototipini İsveç'ten aldık, üçüncü köprüyü İtalyanlarla birlikte yaptık, Avrasya Tüneli'nde Korelilerle ortağız.

Çanakkale 1915 köprüsünde yine Korelilerle birlikte yapacağız.

Şimdi ise uzaya gidiyoruz fakat Ruslarla birlikte!.. Türkiye'den uzaya gidecek olan ilk isim kim olur bilinmez. Muhtemel adaylar arasında çok isim var!

ERDOĞAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya'daki temasları sırasında Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uzaya Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türk astronot göndermeyi teklif etti.

Demirören Haber Ajansı'na göre Cumhurbaşkanı teklifi olumlu karşıladı.

Anadolu Ajansı Erdoğan'ın cevabını “Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler.” sözleri ile servis etti.

Yani uzaya gidiyoruz!

TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULMUŞTU

Geçen yılın Aralık ayında Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştu. Türkiye Uzay Ajansı'nın görevi özel sektörün uzay çalışmalarına destek olmak ve sektörde yol gösterici bir pozisyonda bulunmak. Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı Hüseyin Yıldırım oldu. Yıldırım Berlin Teknik Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümü eğitimi almıştı.

Umarız Türkiye Cumhuriyeti bir gün tek başına kendi imkanları ile de uzay yolculuğu yapacak kapasiteye gelebilir!

Öte yandan Türkiye’de son yıllarda devlet ve özel sektör işbirliği ile veya tamamen özel sektör tarafından pek çok yatırım gerçekleştiriliyor. İşte onlardan bazıları…

Avrasya Tüneli’ni Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketleri yüzde 50-50 ortak olarak yaptı.

Üçüncü Köprü’yü IC İçtaş ve İtalyan Astaldi birlikte inşa etti. Astaldi İtalya’da konkordato ilan ettiği için zor durumda ve projeyi Çinlilere satmaya çalışıyor.

Türkiye’nin yerli otomobili için 2015 yılında İsveçli SAAB’dan 40 milyon euro değerinde prototip getirilmişti. Proje daha sonra rafa kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 28.08.2019 11:45
Anahtar Kelimeler:
HaberUzay
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Realist 2019-08-28 11:56:54

Doktor bu ne :) Zannımca avrupa ve amerikalılar başka yer keşfetti ki biz uzaya gidiyoruk :)

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ali 2019-08-28 13:28:35

bence ilk astronot erdoğan olsun. one way ticket :)

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