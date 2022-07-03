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Tarla sürerken bulduğu şeye inanamadı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçinin bulduğu tarihi eser muhafazaya alındı.

03 Temmuz 2022 Pazar 22:39
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Tarla sürerken bulduğu şeye inanamadı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçinin bulduğu tarihi eser muhafazaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu mevkide yapılan araştırmada, söz konusu kişinin tarlasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde haç ve değişik figürler bulunan taş eser ele geçirildi.

Tarihi eserin muhafazaya alındığı, tarla sahibi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak"tan işlem başlatıldığı bildirildi.

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