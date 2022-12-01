Tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nurgül Ç. (23), tartıştığı eşi Meriç Ç. (29) tarafından 6 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Meriç Ç. ise tutuklandı.