Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de bir kişi, tartıştığı karısını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Katil koca, cinayet sonrası 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:40
296 Okunma
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü



İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F., eşini boğazından bıçakladı.

Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.

Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nurhan F.'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" dediği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dondurucu soğuklar geliyor!
Dondurucu soğuklar geliyor!
Rastgele sıkılan kurşun Kur'an kursu hocasını öldürdü
Rastgele sıkılan kurşun Kur'an kursu hocasını öldürdü
"Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak" diyerek açıkladı: Ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu...
"Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak" diyerek açıkladı: Ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim