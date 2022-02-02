Tartıştığı eşini çekiçle öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde Şahizer A. (58) ile eve alkollü gelen eşi A.A. (58) arasında tartışma çıktı.



Duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, eşini çekiçle başına vurarak öldürdü.



Zanlı A.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.



Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı iddia edildi.