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Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana Seyhan'da bir kişi, tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürüp kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 16:30
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Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü



Adana'nın Seyhan ilçesinde Abdullah T., tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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