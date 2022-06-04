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Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü

Bursa'da bir kişi, tartıştığı 19 ve 20 yaşındaki yeğenlerini öldürdü. Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 12:27
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Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, amcaları tarafından vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

M.G'nin (50) Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evinde giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kardeşi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.

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