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Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Demir (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:25
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Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Bodrum'da aşçılık yapan 3 çocuk babası Vedat D. ile eşi S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.D., eşi Vedat D.'yi eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat D., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Vedat D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vedat D.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Demir (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şerife Demir'in, mahkemedeki ifadesinde, "Rahim kanseri olduğum için çalışmak istemediğimi eşime söyledim. Bana, 'Çalışacaksın' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Çocuğumu dövmeye başladı. Araya girince bana da şiddet uyguladı. Bunun üzerine başına vazo ile vurdum. Ardından da kontrolümü iyice kaybedip, meyve bıçağı ile saldırdım" dediği öğrenildi. 

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