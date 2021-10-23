Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
banner107

Tatar’a zeytinyağı hediye edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında Hatay’da temaslarda bulunuyor.

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:04
8 Okunma
Tatar’a zeytinyağı hediye edildi
banner108

Kıbrıs davasını ve Kıbrıs Türk tarafının yeni siyasetini Türkiye’de anlatmak, Türk halkı ile gönül birliğini ve ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki devlet ve eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün süreceği bir anlaşma istediklerini söyledi. 
Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk halkı ile gönül ve kardeşlik bağları olduğunu, KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin her bölgesini ziyaret ederek, ulusal ve milli Kıbrıs davasını anlattığını, bu ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay temasları çerçevesinde Altınözü İlçesini de ziyaret etti. 
Tatar, burada “Altınözü 5. Zeytin -Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali” açılışına katıldı. Hatay 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda yer alan festivalde, Tatar, KKTC bayrakları ile karşılandığı festival alanını gezdi, halkla sohbet etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıl önce yine Altınözü’nü ziyaret ettiğini, Hatay’ı ziyaret ettiğini, bu bölgeden KKTC’ye gelip hayat kuranlar sayesinde et ve tırnak gibi olduklarını söyledi. 
Tatar, Hatay’a da selam göndererek, Altınözü köylüsünü, zeytin, zeytinyağı ve  tarım alanındaki üretkenliği, yatırımları ve çalışkanlıklarından  dolayı kutladı. 
Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, coğrafyada Türk varlığının önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta artık bağımsız iki ayrı egemen devlet temelinde anlaşma olabileceğini söyledi. 
Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Türk halkının bağlarının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını, bu bağların kopmayacağını ifade ederek, “Bizim yolumuz; Türk milletiyle gönül birliği, kardeşlik, birlik beraberliktir. Milli birlik, vatan millet bayrak temelinde yeni siyasetle Kıbrıs’ta ve bölgede Türkiye’nin desteğiyle daha güçlü bir KKTC yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Altınözü’nde zeytin ve zeytinyağı çalışmalarında  başarılar diledi. 
Konuşmaların ardından festival açılışı yapıldı, Tatar’a zeytinyağı hediye edildi, anı fotoğrafı çekildi.

Son Güncelleme: 23.10.2021 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Tatar, Hatay Valiliğini ziyaret etti
Tatar, Hatay Valiliğini ziyaret etti
'Yakıcı denizanası' istilası
'Yakıcı denizanası' istilası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim