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Tavuk fiyatlarında artış sürüyor

Tavuk fiyatlarında bir süredir fiyat artışı yaşanıyor. Kasaplar firmaların artık tavuklara fiyat etiketi koymadığını, bu yüzden vatandaşla karşı karşıya geldiklerini söylüyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:49
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Tavuk fiyatlarında artış sürüyor

Tavuk fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan fiyat artışları bu yıl tavukta gözleniyor.

Yumurta fiyatlarının yükselmesiyle birlikte artmaya başlayan tavuk fiyatları uzun zamandır düşüşe geçmedi. Gelen tepkiler üzerine yumurta fiyatları bir standarda otururken, aynı durum beyaz ette ise gerçekleşmedi. Her geçen ay ortalama 1 TL artan fiyatlar sonucunda şubat ayında 15 TL olan tavuğun kilo fiyatı haziranın son günlerinde 23 TL'ye kadar çıktı. 3-4 ay önce 28 TL'ye alınan bütün tavuğun fiyatı ise 40 TL'ye kadar yükseldi.

"ORTALAMA BİR BÜTÜN TAVUK 40 TL"

Tavuk fiyatlarının önlenemez yükselişi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, "Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı ama tavuk fiyatları sabit durmuyor. Yaz sezonu geldi. Mangal sezonu açılacak. 1 Temmuz’dan sonra da ızgara zamanı geliyor. 1 kilo et yerine 3 kilo tavuk alabiliyorsunuz. Talep yükseldikçe fiyatlar daha da yükselecektir. 3-4 ay önce 15 TL olan tavuğun kilosu şu anda 23 TL’den başlayıp, 28 TL’ye kadar çıkıyor" dedi.

Doların yükselmesini bahane gösterildiğini belirten Pamuk, "Dolar düşünce de fiyatlar düşmedi. Fiyatlar sürekli olarak yükseliyor. Şu anda bir bütün tavuk en az 40 TL. Bunu birkaç ay önce 28 TL'den satıyorduk” diye konuştu.

"FİRMALAR ETİKETE FİYAT YAZMAYI BIRAKTI"

Sürekli artan fiyatlar nedeniyle birçok firmanın uzun zamandır etiketlere fiyat yazmadığını da hatırlatan Pamuk, “Firmalar, tavuk paketlerinin üstüne fiyat yazmayı bıraktı. Firma fiyat yazmadığı için vatandaşın gözünde suçlu biz gibi oluyoruz. Müşteri fiyat soruyor. Söyleyince de üzerinde fiyat yazmadığını ifade ediyorlar. Vatandaşın aklında da keyfi zam mı yapılıyor diye bir algı oluşuyor. Tavuğun fiyatının bir sonraki sabah ne olacağını satan da alan da bilmiyor" dedi.

Tavuk fiyatlarının çok pahalı olduğunu dile getiren lokanta işletmecisi Gönül Çelik ise "3-4 ay önceki tavuk fiyatları ile şimdiki fiyatlar çok farklı. Şubat ayında 25 TL'ye aldığımız bütün tavuğu şu anda en az 40 TL'ye alabiliyoruz. Ev yemekleri yaptığımız bir lokantamız var. Fiyatlar çok pahalı. Bu duruma el koyulması gerekiyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tavuk Fiyatları
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