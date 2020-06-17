Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

TBMM basın koridorunda görevli garsonda virüs tespit edildi

TBMM basın koridorundaki çay ocağında görevli bir garsonun koronavirüs testi pozitif çıktı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 08:59
1014 Okunma
TBMM basın koridorunda görevli garsonda virüs tespit edildi

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; basın koridorunda görev yapan garsona şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı. Çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Meclis'te görev yapan ve çalışanla teması olan tüm basın mensupları uyarılarak test yaptırmalarını istendi. Meclis Hastanesi de nöbetçi gazeteciler için açıldı ve gazeteciler teste tabi tutuldu. Basın koridoru boşaltılarak dezenfekte edildi.

TBMM Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu, Parlemento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'u arayarak bilgi verdi.  

Anahtar Kelimeler:
TbmmKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı
Sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 18 Haziran 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 18 Haziran 2020
Tc. Dışişleri Bakanlığı: Fransa Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Tc. Dışişleri Bakanlığı: Fransa Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim