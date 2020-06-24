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TBMM'de çay ocakları kapatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan çay ocakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:44
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TBMM'de çay ocakları kapatıldı

TBMM'de dün 6 personele Covid-19 tanısı konulduğunun bildirilmesi ardından, bugün 2 personelde daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece salgının başından bu yana Meclis'te koronavirüs tanısı konulan personel sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Bunun üzerine Meclis'te yeni önlemler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda TBMM'de ana bina, halkla ilişkiler binası, grup başkanlıklarının olduğu katlar ve kulislerde tüm çay ocakları kapatıldı.

Geçen hafta Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan garsona Kovid-19 tanısı konulmuş ve Meclis'te bulunan basın mensuplarının TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet MeclisiTbmmKoronavirüs
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