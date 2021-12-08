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TBMM'de yumruklu kavga!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesi sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Süleyman Soylu ile CHP'li vekiller arasında çıkan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:20
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TBMM'de yumruklu kavga!
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TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri için saat 11.00'de TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialar olduğunu söyleyerek, "Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil gelir burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra soruşturma komisyonu açın' derdi. O ne yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki 'başka uçak yoktu ne yapayım' dediniz" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Bakan Soylu, bunun üzerine oturduğu yerden Aydın'a "Sahtekarsın" dedi. Erkan Aydın da "Aynı kelimeyi iade ediyorum, misliyle iade ediyorum" cevabını verdi.

Bakan Soylu ve Aydın arasındaki sözlü tartışmanın uzaması üzerine CHP'li milletvekilleri Soylu'ya tepki gösterdi. Daha sonra AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Meclis Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç oturuma ara verirken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavga diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.

DHA

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