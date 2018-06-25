TBMM'nin 27. dönem milletvekilleri belli oldu

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek ve 5 partinin grubu olacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi.

5 partinin grup kurabildiği Meclis yapısı en son 1999 genel seçimlerinde gerçekleşmişti.

Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:

ADANA

AK Parti

1- Jülide Sarıeroğlu

2- Tamer Dağlı

3- Mehmet Şükrü Erdinç

4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru

MHP

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy

CHP

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP

1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz

ADIYAMAN

AK Parti

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş

CHP

1- Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

AK Parti

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal

İYİ Parti

1- Gültekin Uysal

AĞRI

AK Parti

1- Ekrem Çelebi

HDP

1- Berdan Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Abdullah Koç

AMASYA

AK Parti

1- Mustafa Levent Karahocagil

2- Hasan Çilez

CHP

1- Mustafa Tuncer

ANKARA 1. Bölge

AK Parti

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Fatih Şahin

3- Yalçın Akdoğan

4- Ali İhsan Arslan

MHP

1- Mevlüt Karakaya

CHP

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

İYİ Parti

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

HDP

1- Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge

AK Parti

1- Mustafa Destici

2- Lütfiye Selva Çam

3- Emrullah İşler

4- Orhan Yegin

5- Arife Polat Düzgün

6- Zeynep Yıldız

MHP

1- Sadir Durmaz

2- Nevin Taşlıçay

CHP

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti

1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

AK Parti

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Asuman Erdoğan

3- Nevzat Ceylan

4- Barış Aydın

5- Hacı Turan

MHP

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal

CHP

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

İYİ Parti

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA

AK Parti

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Sena Nur Çelik

4- İbrahim Aydın

5- Atay Uslu

6- Kemal Çelik

MHP

1- Abdurrahman Başkan

CHP

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı

İyi Parti

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

3- Tuba Vural Çokal

HDP

1- Kemal Bülbül

ARTVİN

AK Parti

1- Ertunç Erkan Balta

CHP

1- Uğur Bayraktutan

AYDIN

AK Parti

1- Mustafa Savaş

2- Bekir Kuvvet Erim

3- Metin Yavuz

MHP

1- Deniz Depboylu

CHP

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

İYİ Parti

1- Aydın Adnan Sezgin

BALIKESİR

AK Parti

1- Adil Çelik

2- Belgin Uygur

3- Yavuz Subaşı

4- Mustafa Canbey

5- Pakize Mutlu Aydemir

CHP

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

İYİ Parti

1- İsmail Ok

BİLECİK

AK Parti

1- Selim Yağcı

CHP

1- Yaşar Tüzün

BİNGÖL

AK Parti

1- Cevdet Yılmaz

2- Feyzi Berdibek

HDP

1- Erdal Aydemir

BİTLİS

AK Parti

1- Cemal Taşar

2- Vahit Kiler

HDP

1- Mahmut Celadet Gaydalı

BOLU

AK Parti

1- Arzu Aydın

2- Fehmi Küpçü

CHP

1- Tanju Özcan

BURDUR

AK Parti

1- Bayram Özçelik

2- Yasin Uğur

CHP

1- Mehmet Göker

BURSA 1. Bölge

AK Parti

1- Hakan Çavuşoğlu

2- Mustafa Esgin

3- Refik Özen

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Ahmet Kılıç

MHP

1- İsmet Büyükataman

CHP

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İYİ Parti

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. Bölge

AK Parti

1- Efkan Ala

2- Osman Mesten

3- Vildan Yılmaz Gürel

4- Zafer Işık

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Atilla Ödünç

MHP

1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

CHP

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

İYİ Parti

1- Ahmet Kamil Erozan

ÇANAKKALE

AK Parti

1- Bülent Turan

2- Jülide İskenderoğlu

CHP

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan

ÇANKIRI

AK Parti

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Salim Çivitcioğlu

ÇORUM

AK Parti

1- Ahmet Sami Ceylan

2- Oğuzhan Kaya

3- Erol Kavuncu

CHP

1- Tufan Köse

DENİZLİ

AK Parti

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Ahmet Yıldız

4- Nilgün Ök

CHP

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar

İYİ Parti

1- Yasin Öztürk

DİYARBAKIR

AK Parti

1- Mehmet Mehdi Eker

2- Ebubekir Bal

3- Oya Eronat

HDP

1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları

EDİRNE

AK Parti

1- Fatma Aksal

CHP

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

İYİ Parti

1- Orhan Çakırlar

ELAZIĞ

AK Parti

1- Metin Bulut

2- Sermin Balık

3- Zülfü Tolga Ağar

4- Zülfü Demirbağ

CHP

1- Gürsel Erol

ERZİNCAN

AK Parti

1- Süleyman Karaman

2- Burhan Çakır

ERZURUM

AK Parti

1- Recep Akdağ

2- Zehra Taşkesenlioğlu

3- Selami Altınok

4- İbrahim Aydemir

MHP

1- Kamil Aydın

İYİ Parti

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR

AK Parti

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay

MHP

1- Metin Nurullah Sazak

CHP

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü

İYİ Parti

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP

AK Parti

1- Abdulhamit Gül

2- Ahmet Uzer

3- Mehmet Erdoğan

4- Abdullah Nejat Koçer

5- Derya Bakbak

6- Ali Şahin

7- Müslüm Yüksel

8- Mehmet Sait Kirazoğlu

MHP

1- Ali Muhittin Taşdoğan

2- Sermet Atay

CHP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan

İYİ Parti

1- İmam Hüseyin Filiz

HDP

1- Mahmut Toğrul

GİRESUN

AK Parti

1- Cemal Öztürk

2- Kadir Aydın

3- Sabri Öztürk

CHP

1- Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE

AK Parti

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş

HAKKARİ

HDP

1- Leyla Güven

2- Sait Dede

3- Özgür Zeydanoğlu

HATAY

AK Parti

1- Hacı Bayram Türkoğlu

2- Hüseyin Yayman

3- Abdulkadir Özel

4- Hüseyin Şanverdi

MHP

1- Lütfi Kaşıkçı

2- İbrahim Gül

CHP

1- Mehmet Güzelmansur

2- Suzan Şahin

3- Serkan Topal

4- İsmet Tokdemir

HDP

1- Barış Atay Mengüllüoğlu

ISPARTA

AK Parti

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti

1- Aylin Cesur

MERSİN

AK Parti

1- Lütfi Elvan

2- Ali Cumhur Taşkın

3- Zeynep Gül Yılmaz

4- Hacı Özkan

MHP

1-Olcay Kılavuz

2-Baki Şimşek

CHP

1- Cengiz Gökçel

2- Alpay Antmen

3- Ali Mahir Başarır

İYİ Parti

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

HDP

1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan

İSTANBUL 1. Bölge

AK Parti

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge

AK Parti

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat

MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin

CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge

AK Parti

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm

İZMİR 1. Bölge

AK Parti

1- Binali Yıldırım

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Cemal Bekle

MHP

1- Hasan Kalyoncu

CHP

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

İYİ Parti

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

HDP

1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2. Bölge

AK Parti

1- Hamza Dağ

2- Fehmi Alpay Özalan

3- Necip Nasır

4- Yaşar Kırkpınar

MHP

1- Tamer Osmanağaoğlu

CHP

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter

İYİ Parti

1- Aytun Çıray

HDP

1- Murat Çepni

KARS

AK Parti

1- Ahmet Arslan

2- Yunus Kılıç

HDP

1- Ayhan Bilgen

KASTAMONU

AK Parti

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

CHP

1- Hasan Baltacı

KAYSERİ

AK Parti

1- Mehmet Özhaseki

2- Mustafa Elitaş

3- Taner Yıldız

4- İsmail Emrah Karayel

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis

MHP

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy

CHP

1- Çetin Arık

İYİ Parti

1- Dursun Ataş

KIRKLARELİ

AK Parti

1- Selahattin Minsolmaz

CHP

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR

AK Parti

1- Mustafa Kendirli

CHP

1- Metin İlhan

KOCAELİ

AK Parti

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek

MHP

1- Saffet Sancaklı

CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan

HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

KONYA

AK Parti

1- Ahmet Sorgun

2- Tahir Akyürek

3- Orhan Erdem

4- Leyla Şahin Usta

5- Ziya Altunyaldız

6- Hacı Ahmet Özdemir

7- Gülay Samancı

8- Abdullah Ağralı

9- Selman Özboyacı

10- Halil Etyemez

MHP

1- Mustafa Kalaycı

2- Esin Kara

CHP

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman

İYİ Parti

1- Fahrettin Yokuş

KÜTAHYA

AK Parti

1- Ahmet Tan

2- İshak Gazel

3- Ceyda Çetin Erenler

MHP

1- Ahmet Erbaş

CHP

1- Ali Fazıl Kasap

MALATYA

AK Parti

1- Bülent Tüfenkci

2- Öznur Çalık

3- Ahmet Çakır

4- Hakan Kahtalı

MHP

1- Mehmet Celal Fendoğlu

CHP

1- Veli Ağbaba

MANİSA

AK Parti

1- Murat Baybatur

2- Uğur Aydemir

3- İsmail Bilen

4- Semra Kaplan Kıvırcık

5- Mehmet Ali Özkan

MHP

1- Erkan Akçay

CHP

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

İYİ Parti

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ

AK Parti

1- Mahir Ünal

2- Ahmet Özdemir

3- Celalettin Güvenç

4- İmran Kılıç

5- Mehmet Cihat Sezal

6- Habibe Öçal

MHP

1- Sefer Aycan

İYİ Parti

1- Faruk Atlı

MARDİN

AK Parti

1- Şeyhmus Dinçel

2- Cengiz Demirkaya

HDP

1- Mithat Sancar

2- Pero Dundar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay

MUĞLA

AK Parti

1- Mehmet Yavuz Demir

2- Yelda Erol Gökcan

CHP

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

İYİ Parti

1- Metin Ergun

MUŞ

AK Parti

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er

HDP

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık

NEVŞEHİR

AK Parti

1- Mustafa Açıkgöz

2- Yücel Menekşe

CHP

1- Faruk Sarıaslan

NİĞDE

AK Parti

1- Yavuz Ergun

2- Selim Gültekin

CHP

1- Ömer Fethi Gürer

ORDU

AK Parti

1- Şenel Yediyıldız

2- Ergün Taşcı

3- Metin Gündoğdu

MHP

1- Cemal Enginyurt

CHP

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

RİZE

AK Parti

1- Hayati Yazıcı

2- Osman Aşkın Bak

3- Muhammed Avcı

SAKARYA

AK Parti

1- Ali İhsan Yavuz

2- Recep Uncuoğlu

3- Kenan Sofuoğlu

4- Çiğdem Erdoğan Atabek

MHP

1- Muhammed Levent Bülbül

CHP

1- Engin Özkoç

İYİ Parti

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

AK Parti

1- Ahmet Demircan

2- Yusuf Ziya Yılmaz

3- Çiğdem Karaaslan

4- Fuat Köktaş

5- Orhan Kırcalı

MHP

1- Erhan Usta

CHP

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu

İYİ Parti

1- Bedri Yaşar

SİİRT

AK Parti

1- Osman Ören

HDP

1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş

SİNOP

AK Parti

1- Nazım Maviş

CHP

1- Barış Karadeniz

SİVAS

AK Parti

1- İsmet Yılmaz

2- Mehmet Habib Soluk

3- Semiha Ekinci

MHP

1- Ahmet Özyürek

CHP

1- Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ

AK Parti

1- Mustafa Şentop

2- Mustafa Yel

3- Çiğdem Koncagül

CHP

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer

İYİ Parti

1- Enez Kaplan

TOKAT

AK Parti

1- Yusuf Beyazıt

2- Mustafa Arslan

3- Özlem Zengin

MHP

1- Yücel Bulut

CHP

1- Kadim Durmaz

TRABZON

Ak Parti

1- Muhammet Balta

2- Adnan Günnar

3- Bahar Ayvazoğlu

4- Salih Cora

CHP

1- Ahmet Kaya

İYİ Parti

1- Hüseyin Örs

TUNCELİ

CHP

1- Polat Şaroğlu

HDP

1- Alican Önlü

ŞANLIURFA

AK Parti

1- Ahmet Eşref Fakıbaba

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Zemzem Gülender Açanal

5- Mehmet Ali Cevheri

6- İbrahim Halil Yıldız

7- Halil Özşavlı

8- Ahmet Akay

MHP

1- İbrahim Özyavuz

CHP

1- Aziz Aydınlık

HDP

1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan

UŞAK

AK Parti

1- Mehmet Altay

2- İsmail Güneş

CHP

1- Özkan Yalım

VAN

AK Parti

1- Osman Nuri Gülaçar

2- İrfan Kartal

3- Abdulahat Arvas

HDP

1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel

YOZGAT

AK Parti

1- Bekir Bozdağ

2- Yusuf Başer

MHP

1- İbrahim Ethem Sadef

CHP

1- Ali Keven

ZONGULDAK

AK Parti

1- Polat Türkmen

2- Ahmet Çolakoğlu

3- Hamdi Uçar

CHP

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

AKSARAY

AK Parti

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu

MHP

1- Ramazan Kaşlı

İYİ Parti

1- Ayhan Erel

BAYBURT

AK Parti

1- Fetani Battal

KARAMAN

AK Parti

1- Recep Şeker

2- Selman Oğuzhan Eser

CHP

1- İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE

AK Parti

1- Ramazan Can

MHP

1- Halil Öztürk

CHP

1- Ahmet Önal

BATMAN

AK Parti

1- Ziver Özdemir

HDP

1- Feleknas Uca

2- Necdet İpekyüz

3- Ayşe Acar Başaran

4- Mehmet Ruştu Tiryaki

ŞIRNAK

AK Parti

1- Rizgin Birlik

HDP

1- Hasan Özgüneş

2- Nuran İmir

3- Hüseyin Kaçmaz

BARTIN

AK Parti

1- Yılmaz Tunç

CHP

1- Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

AK Parti

1- Orhan Atalay

CHP

1- Öztürk Yılmaz

IĞDIR

MHP

1- Yaşar Karadağ

HDP

1- Habip Eksik

YALOVA

AK Parti

1- Ahmet Büyükgümüş

2- Meliha Akyol

CHP

1- Özcan Özel

KARABÜK

AK Parti

1- Cumhur Ünal

2- Niyazi Güneş

CHP

1- Hüseyin Avni Aksoy

KİLİS

AK Parti

1- Mustafa Hilmi Dülger

2- Ahmet Salih Dal

OSMANİYE

AK Parti

1- Mücahit Durmuşoğlu

2- İsmail Kaya

MHP

1- Devlet Bahçeli

CHP

1- Baha Ünlü

DÜZCE

AK Parti

1- Fahri Çakır

2- Ayşe Keşir

MHP

1- Ümit Yılmaz