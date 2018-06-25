TBMM'nin 27. dönem milletvekilleri belli oldu

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek ve 5 partinin grubu olacak.
Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi.
5 partinin grup kurabildiği Meclis yapısı en son 1999 genel seçimlerinde gerçekleşmişti.
Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:
ADANA
AK Parti
1- Jülide Sarıeroğlu
2- Tamer Dağlı
3- Mehmet Şükrü Erdinç
4- Ahmet Zenbilci
5- Abdullah Doğru
MHP
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy
CHP
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
İYİ Parti
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu
HDP
1- Tülay Hatımoğulları Oruç
2- Kemal Peköz
ADIYAMAN
AK Parti
1- Ahmet Aydın
2- İbrahim Halil Fırat
3- Muhammed Fatih Toprak
4- Yakup Taş
CHP
1- Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR
AK Parti
1- Veysel Eroğlu
2- Ali Özkaya
3- İbrahim Yurdunuseven
MHP
1- Mehmet Taytak
CHP
1- Burcu Köksal
İYİ Parti
1- Gültekin Uysal
AĞRI
AK Parti
1- Ekrem Çelebi
HDP
1- Berdan Öztürk
2- Dirayet Dilan Taşdemir
3- Abdullah Koç
AMASYA
AK Parti
1- Mustafa Levent Karahocagil
2- Hasan Çilez
CHP
1- Mustafa Tuncer
ANKARA 1. Bölge
AK Parti
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan
MHP
1- Mevlüt Karakaya
CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA 2. Bölge
AK Parti
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız
MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay
CHP
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya
İYİ Parti
1- Şenol Bal
ANKARA 3. Bölge
AK Parti
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan
MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş
ANTALYA
AK Parti
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Sena Nur Çelik
4- İbrahim Aydın
5- Atay Uslu
6- Kemal Çelik
MHP
1- Abdurrahman Başkan
CHP
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Aydın Özer
5- Cavit Arı
İyi Parti
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
3- Tuba Vural Çokal
HDP
1- Kemal Bülbül
ARTVİN
AK Parti
1- Ertunç Erkan Balta
CHP
1- Uğur Bayraktutan
AYDIN
AK Parti
1- Mustafa Savaş
2- Bekir Kuvvet Erim
3- Metin Yavuz
MHP
1- Deniz Depboylu
CHP
1- Bülent Tezcan
2- Hüseyin Yıldız
3- Süleyman Bülbül
İYİ Parti
1- Aydın Adnan Sezgin
BALIKESİR
AK Parti
1- Adil Çelik
2- Belgin Uygur
3- Yavuz Subaşı
4- Mustafa Canbey
5- Pakize Mutlu Aydemir
CHP
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin
İYİ Parti
1- İsmail Ok
BİLECİK
AK Parti
1- Selim Yağcı
CHP
1- Yaşar Tüzün
BİNGÖL
AK Parti
1- Cevdet Yılmaz
2- Feyzi Berdibek
HDP
1- Erdal Aydemir
BİTLİS
AK Parti
1- Cemal Taşar
2- Vahit Kiler
HDP
1- Mahmut Celadet Gaydalı
BOLU
AK Parti
1- Arzu Aydın
2- Fehmi Küpçü
CHP
1- Tanju Özcan
BURDUR
AK Parti
1- Bayram Özçelik
2- Yasin Uğur
CHP
1- Mehmet Göker
BURSA 1. Bölge
AK Parti
1- Hakan Çavuşoğlu
2- Mustafa Esgin
3- Refik Özen
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Ahmet Kılıç
MHP
1- İsmet Büyükataman
CHP
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İYİ Parti
1- İsmail Tatlıoğlu
BURSA 2. Bölge
AK Parti
1- Efkan Ala
2- Osman Mesten
3- Vildan Yılmaz Gürel
4- Zafer Işık
5- Muhammet Müfit Aydın
6- Atilla Ödünç
MHP
1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu
CHP
1- Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
İYİ Parti
1- Ahmet Kamil Erozan
ÇANAKKALE
AK Parti
1- Bülent Turan
2- Jülide İskenderoğlu
CHP
1- Muharrem Erkek
2- Özgür Ceylan
ÇANKIRI
AK Parti
1- Muhammet Emin Akbaşoğlu
2- Salim Çivitcioğlu
ÇORUM
AK Parti
1- Ahmet Sami Ceylan
2- Oğuzhan Kaya
3- Erol Kavuncu
CHP
1- Tufan Köse
DENİZLİ
AK Parti
1- Cahit Özkan
2- Şahin Tin
3- Ahmet Yıldız
4- Nilgün Ök
CHP
1- Gülizar Biçer Karaca
2- Kazım Arslan
3- Haşim Teoman Sancar
İYİ Parti
1- Yasin Öztürk
DİYARBAKIR
AK Parti
1- Mehmet Mehdi Eker
2- Ebubekir Bal
3- Oya Eronat
HDP
1- Adnan Selçuk Mızraklı
2- Salihe Aydeniz
3- İmam Taşçıer
4- Remziye Tosun
5- Hişyar Özsoy
6- Semra Güzel
7- Garo Paylan
8- Dersim Dağ
9- Musa Farisoğulları
EDİRNE
AK Parti
1- Fatma Aksal
CHP
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdin Bircan
İYİ Parti
1- Orhan Çakırlar
ELAZIĞ
AK Parti
1- Metin Bulut
2- Sermin Balık
3- Zülfü Tolga Ağar
4- Zülfü Demirbağ
CHP
1- Gürsel Erol
ERZİNCAN
AK Parti
1- Süleyman Karaman
2- Burhan Çakır
ERZURUM
AK Parti
1- Recep Akdağ
2- Zehra Taşkesenlioğlu
3- Selami Altınok
4- İbrahim Aydemir
MHP
1- Kamil Aydın
İYİ Parti
1- Muhammet Naci Cinisli
ESKİŞEHİR
AK Parti
1- Nabi Avcı
2- Harun Karacan
3- Emine Nur Günay
MHP
1- Metin Nurullah Sazak
CHP
1- Utku Çakırözer
2- Jale Nur Süllü
İYİ Parti
1- Arslan Kabukcuoğlu
GAZİANTEP
AK Parti
1- Abdulhamit Gül
2- Ahmet Uzer
3- Mehmet Erdoğan
4- Abdullah Nejat Koçer
5- Derya Bakbak
6- Ali Şahin
7- Müslüm Yüksel
8- Mehmet Sait Kirazoğlu
MHP
1- Ali Muhittin Taşdoğan
2- Sermet Atay
CHP
1- Bayram Yılmazkaya
2- İrfan Kaplan
İYİ Parti
1- İmam Hüseyin Filiz
HDP
1- Mahmut Toğrul
GİRESUN
AK Parti
1- Cemal Öztürk
2- Kadir Aydın
3- Sabri Öztürk
CHP
1- Necati Tığlı
GÜMÜŞHANE
AK Parti
1- Hacı Osman Akgül
2- Cihan Pektaş
HAKKARİ
HDP
1- Leyla Güven
2- Sait Dede
3- Özgür Zeydanoğlu
HATAY
AK Parti
1- Hacı Bayram Türkoğlu
2- Hüseyin Yayman
3- Abdulkadir Özel
4- Hüseyin Şanverdi
MHP
1- Lütfi Kaşıkçı
2- İbrahim Gül
CHP
1- Mehmet Güzelmansur
2- Suzan Şahin
3- Serkan Topal
4- İsmet Tokdemir
HDP
1- Barış Atay Mengüllüoğlu
ISPARTA
AK Parti
1- Süreyya Sadi Bilgiç
2- Recep Özel
3- Mehmet Uğur Gökgöz
İYİ Parti
1- Aylin Cesur
MERSİN
AK Parti
1- Lütfi Elvan
2- Ali Cumhur Taşkın
3- Zeynep Gül Yılmaz
4- Hacı Özkan
MHP
1-Olcay Kılavuz
2-Baki Şimşek
CHP
1- Cengiz Gökçel
2- Alpay Antmen
3- Ali Mahir Başarır
İYİ Parti
1- Behiç Çelik
2- Zeki Hakan Sıdalı
HDP
1- Fatma Kurtulan
2- Rıdvan Turan
İSTANBUL 1. Bölge
AK Parti
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun
MHP
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce
İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu
İSTANBUL 2. Bölge
AK Parti
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan Kalsın
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat
MHP
1- Celal Adan
2- Cemal Çetin
CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker
İYİ Parti
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya
İSTANBUL 3. Bölge
AK Parti
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6- Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm
İZMİR 1. Bölge
AK Parti
1- Binali Yıldırım
2- Mahmut Atilla Kaya
3- Ceyda Bölünmez Çankırı
4- Cemal Bekle
MHP
1- Hasan Kalyoncu
CHP
1- Ahmet Tuncay Özkan
2- Murat Bakan
3- Özcan Purçu
4- Kani Beko
5- Mehmet Ali Çelebi
6- Tacettin Bayır
7- Ednan Arslan
İYİ Parti
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu
HDP
1- Serpil Kemalbay Pekgözegü
İZMİR 2. Bölge
AK Parti
1- Hamza Dağ
2- Fehmi Alpay Özalan
3- Necip Nasır
4- Yaşar Kırkpınar
MHP
1- Tamer Osmanağaoğlu
CHP
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2- Selin Sayek Böke
3- Kamil Okyay Sındır
4- Atila Sertel
5- Sevda Erdan Kılıç
6- Mahir Polat
7- Bedri Serter
İYİ Parti
1- Aytun Çıray
HDP
1- Murat Çepni
KARS
AK Parti
1- Ahmet Arslan
2- Yunus Kılıç
HDP
1- Ayhan Bilgen
KASTAMONU
AK Parti
1- Hakkı Köylü
2- Metin Çelik
CHP
1- Hasan Baltacı
KAYSERİ
AK Parti
1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah Karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
MHP
1- İsmail Özdemir
2- Mustafa Baki Ersoy
CHP
1- Çetin Arık
İYİ Parti
1- Dursun Ataş
KIRKLARELİ
AK Parti
1- Selahattin Minsolmaz
CHP
1- Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu
KIRŞEHİR
AK Parti
1- Mustafa Kendirli
CHP
1- Metin İlhan
KOCAELİ
AK Parti
1- Fikri Işık
2- İlyas Şeker
3- Radiye Sezer Katırcıoğlu
4- Mehmet Akif Yılmaz
5- Sami Çakır
6- Cemil Yaman
7- Emine Zeybek
MHP
1- Saffet Sancaklı
CHP
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
İYİ Parti
1- Lütfü Türkkan
HDP
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
KONYA
AK Parti
1- Ahmet Sorgun
2- Tahir Akyürek
3- Orhan Erdem
4- Leyla Şahin Usta
5- Ziya Altunyaldız
6- Hacı Ahmet Özdemir
7- Gülay Samancı
8- Abdullah Ağralı
9- Selman Özboyacı
10- Halil Etyemez
MHP
1- Mustafa Kalaycı
2- Esin Kara
CHP
1- Abdullatif Şener
2- Abdulkadir Karaduman
İYİ Parti
1- Fahrettin Yokuş
KÜTAHYA
AK Parti
1- Ahmet Tan
2- İshak Gazel
3- Ceyda Çetin Erenler
MHP
1- Ahmet Erbaş
CHP
1- Ali Fazıl Kasap
MALATYA
AK Parti
1- Bülent Tüfenkci
2- Öznur Çalık
3- Ahmet Çakır
4- Hakan Kahtalı
MHP
1- Mehmet Celal Fendoğlu
CHP
1- Veli Ağbaba
MANİSA
AK Parti
1- Murat Baybatur
2- Uğur Aydemir
3- İsmail Bilen
4- Semra Kaplan Kıvırcık
5- Mehmet Ali Özkan
MHP
1- Erkan Akçay
CHP
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
İYİ Parti
1- Tamer Akkal
KAHRAMANMARAŞ
AK Parti
1- Mahir Ünal
2- Ahmet Özdemir
3- Celalettin Güvenç
4- İmran Kılıç
5- Mehmet Cihat Sezal
6- Habibe Öçal
MHP
1- Sefer Aycan
İYİ Parti
1- Faruk Atlı
MARDİN
AK Parti
1- Şeyhmus Dinçel
2- Cengiz Demirkaya
HDP
1- Mithat Sancar
2- Pero Dundar
3- Tuma Çelik
4- Ebrü Günay
MUĞLA
AK Parti
1- Mehmet Yavuz Demir
2- Yelda Erol Gökcan
CHP
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Girgin
İYİ Parti
1- Metin Ergun
MUŞ
AK Parti
1- Mehmet Emin Şimşek
2- Abdulselam Er
HDP
1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
2- Mensur Işık
NEVŞEHİR
AK Parti
1- Mustafa Açıkgöz
2- Yücel Menekşe
CHP
1- Faruk Sarıaslan
NİĞDE
AK Parti
1- Yavuz Ergun
2- Selim Gültekin
CHP
1- Ömer Fethi Gürer
ORDU
AK Parti
1- Şenel Yediyıldız
2- Ergün Taşcı
3- Metin Gündoğdu
MHP
1- Cemal Enginyurt
CHP
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
RİZE
AK Parti
1- Hayati Yazıcı
2- Osman Aşkın Bak
3- Muhammed Avcı
SAKARYA
AK Parti
1- Ali İhsan Yavuz
2- Recep Uncuoğlu
3- Kenan Sofuoğlu
4- Çiğdem Erdoğan Atabek
MHP
1- Muhammed Levent Bülbül
CHP
1- Engin Özkoç
İYİ Parti
1- Ümit Dikbayır
SAMSUN
AK Parti
1- Ahmet Demircan
2- Yusuf Ziya Yılmaz
3- Çiğdem Karaaslan
4- Fuat Köktaş
5- Orhan Kırcalı
MHP
1- Erhan Usta
CHP
1- Kemal Zeybek
2- Neslihan Hancıoğlu
İYİ Parti
1- Bedri Yaşar
SİİRT
AK Parti
1- Osman Ören
HDP
1- Meral Danış Beştaş
2- Sıdık Taş
SİNOP
AK Parti
1- Nazım Maviş
CHP
1- Barış Karadeniz
SİVAS
AK Parti
1- İsmet Yılmaz
2- Mehmet Habib Soluk
3- Semiha Ekinci
MHP
1- Ahmet Özyürek
CHP
1- Ulaş Karasu
TEKİRDAĞ
AK Parti
1- Mustafa Şentop
2- Mustafa Yel
3- Çiğdem Koncagül
CHP
1- Faik Öztrak
2- İlhami Özcan Aygun
3- Candan Yüceer
İYİ Parti
1- Enez Kaplan
TOKAT
AK Parti
1- Yusuf Beyazıt
2- Mustafa Arslan
3- Özlem Zengin
MHP
1- Yücel Bulut
CHP
1- Kadim Durmaz
TRABZON
Ak Parti
1- Muhammet Balta
2- Adnan Günnar
3- Bahar Ayvazoğlu
4- Salih Cora
CHP
1- Ahmet Kaya
İYİ Parti
1- Hüseyin Örs
TUNCELİ
CHP
1- Polat Şaroğlu
HDP
1- Alican Önlü
ŞANLIURFA
AK Parti
1- Ahmet Eşref Fakıbaba
2- Mehmet Kasım Gülpınar
3- Halil Özcan
4- Zemzem Gülender Açanal
5- Mehmet Ali Cevheri
6- İbrahim Halil Yıldız
7- Halil Özşavlı
8- Ahmet Akay
MHP
1- İbrahim Özyavuz
CHP
1- Aziz Aydınlık
HDP
1- Nimetullah Erdoğmuş
2- Ayşe Sürücü
3- Nusrettin Maçin
4- Ömer Öcalan
UŞAK
AK Parti
1- Mehmet Altay
2- İsmail Güneş
CHP
1- Özkan Yalım
VAN
AK Parti
1- Osman Nuri Gülaçar
2- İrfan Kartal
3- Abdulahat Arvas
HDP
1- Sezai Temelli
2- Bedia Özgökçe Ertan
3- Murat Sarısaç
4- Muazzez Orhan
5- Tayip Temel
YOZGAT
AK Parti
1- Bekir Bozdağ
2- Yusuf Başer
MHP
1- İbrahim Ethem Sadef
CHP
1- Ali Keven
ZONGULDAK
AK Parti
1- Polat Türkmen
2- Ahmet Çolakoğlu
3- Hamdi Uçar
CHP
1- Ünal Demirtaş
2- Deniz Yavuzyılmaz
AKSARAY
AK Parti
1- İlknur İnceöz
2- Cengiz Aydoğdu
MHP
1- Ramazan Kaşlı
İYİ Parti
1- Ayhan Erel
BAYBURT
AK Parti
1- Fetani Battal
KARAMAN
AK Parti
1- Recep Şeker
2- Selman Oğuzhan Eser
CHP
1- İsmail Atakan Ünver
KIRIKKALE
AK Parti
1- Ramazan Can
MHP
1- Halil Öztürk
CHP
1- Ahmet Önal
BATMAN
AK Parti
1- Ziver Özdemir
HDP
1- Feleknas Uca
2- Necdet İpekyüz
3- Ayşe Acar Başaran
4- Mehmet Ruştu Tiryaki
ŞIRNAK
AK Parti
1- Rizgin Birlik
HDP
1- Hasan Özgüneş
2- Nuran İmir
3- Hüseyin Kaçmaz
BARTIN
AK Parti
1- Yılmaz Tunç
CHP
1- Aysu Bankoğlu
ARDAHAN
AK Parti
1- Orhan Atalay
CHP
1- Öztürk Yılmaz
IĞDIR
MHP
1- Yaşar Karadağ
HDP
1- Habip Eksik
YALOVA
AK Parti
1- Ahmet Büyükgümüş
2- Meliha Akyol
CHP
1- Özcan Özel
KARABÜK
AK Parti
1- Cumhur Ünal
2- Niyazi Güneş
CHP
1- Hüseyin Avni Aksoy
KİLİS
AK Parti
1- Mustafa Hilmi Dülger
2- Ahmet Salih Dal
OSMANİYE
AK Parti
1- Mücahit Durmuşoğlu
2- İsmail Kaya
MHP
1- Devlet Bahçeli
CHP
1- Baha Ünlü
DÜZCE
AK Parti
1- Fahri Çakır
2- Ayşe Keşir
MHP
1- Ümit Yılmaz