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TBMM’de İdlib için kapalı oturum

TBMM Genel Kurulu, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Oturumda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıya ilişkin milletvekillerine bilgi verecek.

03 Mart 2020 Salı 16:51
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TBMM’de İdlib için kapalı oturum

TBMM Genel Kurulu, Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, birleşimin başında yaptığı konuşmada, yürütmenin İdlib'deki saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu söyleyerek, "Bu talep Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündem dışı konuşma yapması şeklindedir. Bu talebi yerine getireceğim" dedi. Şentop, daha sonra öneriyi okuttu.  Buna göre, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana ve takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 30'ar dakika süre verilecek. TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 3 milletvekiline de 5'er dakika söz verilecek. Öneri, yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Ayrıca, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi. Bunun üzerine, yeminli stenograflarla işitme engelli kavaslar dışındaki görevliler ile gazeteciler salon dışına çıkarıldı.

KAPALI TOPLANTIYA GEÇİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı gizli oturumda, Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu, İdlib saldırısına ilişkin milletvekillerine bilgi verecek. Ayrıca, milletvekilleri bakanlara soru yöneltecek. Genel Kurulun bugünkü toplantısının bitimine kadar TBMM Ana Binası ve kulislere, personel ve ziyaretçi alınmayacak.

Anahtar Kelimeler:
TbmmİdlibSuriyeTürkiye
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