TC Başbakanı Yıldırım, Birleşik Krallık'a gitti

TC Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine Londra'ya gitti.



Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçak "ANA" ile saat 15.10'da Londra'ya hareket etti. Yıldırım'ı, havalimanından, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Recep Akdağ ile öteki ilgililer uğurladı.



Başbakan Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Birleşik Krallık'a gitti.