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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:04
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.

-Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.

-Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntı yok.

-Atatürk Havalimanı alanı ile Sancaktape'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.

-Kampanyada toplanan para 1 milyar 500 milyonu buldu.

-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.

-Asıl mücadele salgın sonrasında başlayacaktır.

-Hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir.

Son Güncelleme: 06.04.2020 19:28
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsRecep Tayyip Erdoğan
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