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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı. Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:01
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı. Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Ücretsiz maske için 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodu gitmiştir.

-Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerleme var. Türkiye aldığı tedbirlerle salgını kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor.

-17 Nisan Cuma saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. İhtiyaç duyulursa yasak hafta sonları sürecek.

-Biz Bize Yeteriz kampanyasına şu ana kadar yapılan bağış 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanSokağa Çıkma YasağıKoronavirüsTürkiye
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