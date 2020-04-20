TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına Huber Köşkü'nden video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

"Türkiye Akdeniz'deki oyunları bozmayı sürdürecek"

Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki oyunları bozmayı sürdürecek

"Rejim böyle devam etmesi halinde bunun bedelini ödeyecektir"

Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. Rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz.

Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta, her fırsatta başını ezmekte kararlıyız. Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

"Aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık"

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test vaka oranımız azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır.

"Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız"

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla görevlerini yürütüyor. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczanelerden devam ediyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 4 gün

Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklaman tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket boyutuna ulaşmasının önüne geçtik. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.

Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.

"Toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı"

3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı.

"CHP'li belediyelerin amacı şov yapmaktır"

Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır.

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