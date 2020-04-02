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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:03
1161 Okunma
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.  Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.

Erdoğan'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye sağlık altyapısında daha güçlü olacak. Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez. Sağlık altyapımız; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.  Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinden N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme, 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. "

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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Doğru Söz 2020-04-02 20:55:35

Senin derdin hastalık falan değil. Her olayı fırsata çevirip cahilleri kandırmak ve iktidarını devam ettirmek. O yüzden demokratik ülke liderlerinin konuşmaları ile seninkinin içerikleri bambaşka. Bambaşka. Bambaşka

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