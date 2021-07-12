T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı, 19.00'da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız. Temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Normalleşmeyle beraber üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı. Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Pek çok şehrimizde OSB'ler yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te 6'ncı OSB kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

NİĞDE- ANKARA OTOYOLU ÜCRETİNDE İNDİRİM

Cuma gece yarısından itibaren Niğde-Ankara otoyolunu otomobil sürücüleri yüzde 20 indirimli kullanacak. Minibüs-otobüs ve kamyonlar ise yüzde 40 indirimli kullanacak.

BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramda Kuzey Kıbrıs'ta olacağız.

İstanbul Kadıköy'de kilise üzerine çıkılarak yapılan saygısızlığı birlik ve beraberliğimize bir provokasyon olarak değerlendiriyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.

TATİL AÇIKLAMASI

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.