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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam 18.00'de Putin ile görüşmem olacak. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir." dedi.

21 Şubat 2020 Cuma 14:30
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam 18.00'de Putin ile görüşmem olacak. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

"Görüşmeyle hayırlı bir adım atmayı temenni ediyorum"

Bu akşam 18.00'de Putin ile görüşmem olacak. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim bu zulmü durdurmadığı sürece biz oradan çekilmeyiz. Bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmayı temenni ediyorum.

"150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi"

Orada yoğun bir savaş devam ediyor. 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi, çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, 2 doçkalı pikap imha edildi. Mücadele kararlı şekilde devam ediyor. 

"Hafter bizim için bir muhatap değil"

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Meşru olan lider Serrac'tır. Libya halkıyla 500 yıla yakın bir dostluğumuz var. 

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanSuriyeTürkiye
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