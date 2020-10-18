Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

18 Ekim 2020 Pazar 21:24
710 Okunma
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KKTC'de bugün demokrasi bayramı var." ifadesini kullanan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum."

Son Güncelleme: 18.10.2020 21:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ
Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
"Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz"
"Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim