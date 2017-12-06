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TC Cumhurbaşkanı yarın Atina’ya gidiyor

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı ProkopisPavlopoulos’un davetine icabetle Yunanistan’ı ziyaret edecek.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:59
TC Cumhurbaşkanı yarın Atina’ya gidiyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı ProkopisPavlopoulos’un davetine icabetle Yunanistan’ı ziyaret edecek.

Bu amaçla yarınYunanistan’a gidecek olan Erdoğan, yarın ve 8 Aralık Cuma günü Yunanistan’da temaslarda bulunacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Erdoğan’ın Yunanistan yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde Kıbrıs konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan 65 yıl sonra Yunanistan’ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak.

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Son Güncelleme: 06.12.2017 13:00
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