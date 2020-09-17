TC Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez

TC Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdir." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir. Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.