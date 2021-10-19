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TC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğiz”

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs liderlerinin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvenin ardından yayınlanan bildiriye dair bir açıklama yaparak, "Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

19 Ekim 2021 Salı 21:41
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TC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğiz”
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs liderlerini yayınladıkları bildiriye ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yayınlanan bildiri, Yunan/Rum ikilisinin Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs'a yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin dahil olmadığı hiç bir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik. Türkiye, bölge ülkeleri arasında işbirliğini artıracak enerji projelerini desteklemektedir. Ancak, bu projelerin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını gözardı etmemesi ve kapsayıcı olması lazımdır. Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır. Bu ikilinin Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevap verilmiştir. Hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından sözkonusu ortak bildiriye ilişkin yapılan açıklamayı destekliyoruz. Ada’daki gerçekleri reddeden bir anlayışın Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlaması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının sözkonusu olmayacağını bir kez daha hatırlatırız. Ayrıca, bir takım gayrımeşru gruplara verdikleri destekle Libya’nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, şimdi Libya’nın meşru Hükümetiyle imzaladığımız Mutabakat Muhtıralarını hedef almaları, en başta Libya’nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır"

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