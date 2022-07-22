TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama...

​​Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu kapatma kararı aldı. Karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını belirterek, "Bahse konu kararlar, Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasına ilişkin soruyu yazılı cevapladı.



Yunanistan'ın her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını kaydeden Bilgiç, "Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte, Azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılmıştır. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Bilgiç, "Defalarca belirttiğimiz gibi, Lozan Barış Antlaşması hükümleri gereği, Azınlığın kendi okullarını kurma, idare etme ve denetleme hakkını ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Yunanistan’ı her eğitim-öğretim yılında tekerrür eden Azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye çağıran Bilgiç, "Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen Azınlık tarafından sürekli gündeme getirilen yeni Azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı. Bilgiç, Türkiye'nin her zaman hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda Azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.