Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kalp krizi belirtileri!
Kalp krizi belirtileri!
Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?
Küçük beyaz noktalarla nasıl başa...
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
Faydaları saymakla bitmiyor...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı kekiğin faydaları nelerdir?
Şifa kaynağı kekik
Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler
Kilo vermeyi kolaylaştıran...

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!

TC Dışişleri Bakanlığı’nca, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırı kınandı.

02 Haziran 2020 Salı 00:00
703 Okunma
TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!

TC Dışişleri Bakanlığı’nca, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

‘Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirlen alçak saldırıyı kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca sözkonusu saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamaları paylaşıyoruz.

İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır.

İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır. denildi.

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKöprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 2020-06-02 01:02:21

BİZ BU FİLMİ 1955-1974 ARASI GÖRMÜŞTÜK !!!!!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim